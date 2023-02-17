Matyas Goffin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Goffin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Goffin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Goffin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Goffin 28 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Goffin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matyas Goffin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matyas Goffin'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matyas Goffin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Goffin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matyas Goffin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Goffin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RFC Lüttich

Matyas Goffin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Goffin şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.