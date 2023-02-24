Matyas Greso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Greso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Greso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Greso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Greso 24 Ekim 1996 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Greso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Matyas Greso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Greso'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matyas Greso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Greso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Greso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Greso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr II

28 Temmuz 2016 yılında Eger SE

8 Temmuz 2019 yılında Jászberény

11 Şubat 2020 yılında Eger SE

20 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza

Matyas Greso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Greso şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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