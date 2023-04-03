Matyas Hanc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Hanc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matyas Hanc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matyas Hanc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.