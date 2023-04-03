Matyas Hanc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Hanc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Hanc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Hanc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Hanc 27 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Hanč şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Hanc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Matyas Hanc, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Hanc'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Hanc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Hanc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
Matyas Hanc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Hanc şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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