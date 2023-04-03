Matyas Hartman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Hartman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Hartman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Hartman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Hartman 7 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Hartman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Hartman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Hartman'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Hartman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Hartman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin B
Matyas Hartman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Hartman şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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