Matyas Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Jedlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Jedlicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Jedlicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Jedlicka 19 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Jedlička şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Jedlicka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Jedlicka'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Jedlicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Jedlicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ağustos 2020 yılında Sparta Prag U17
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Matyas Jedlicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Jedlicka şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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SK Dynamo České Budějovice (2012 - 2020)
AC Sparta Praha (2020 - )
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