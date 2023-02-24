Matyas Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Kovacs 7 Temmuz 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Kovacs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Matyas Kovacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Kovacs'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matyas Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında Vasas Alt.

22 Ağustos 2018 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2019 yılında MTK U17

1 Temmuz 2020 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

Matyas Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Kovacs şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matyas Kovacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gödöllői SK (-2014)

Macaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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