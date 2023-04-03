Matyas Malenovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Malenovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Malenovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Malenovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Malenovsky 11 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Malenovský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Malenovsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Malenovsky'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Malenovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Malenovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Matyas Malenovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Malenovsky şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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