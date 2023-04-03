Matyas Molitorisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Molitorisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Molitorisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Molitorisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Molitorisz 24 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Molitorisz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Molitorisz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Molitorisz'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Molitorisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Molitorisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Matyas Molitorisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Molitorisz şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Český Těšín (2009 - 2014)
MFK Karviná (2014 - 2022)
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