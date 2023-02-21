Matyas Vagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Vagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Vagner 5 Şubat 2003 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Vágner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Vagner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Matyas Vagner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matyas Vagner'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matyas Vagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Vagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Vagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Vagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

20 Temmuz 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Matyas Vagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Vagner şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matyas Vagner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Tempo Praha (2009 - 2016)SK Slavia Praha (2016 - 2021)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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