Matyas Vidnyanszky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vidnyanszky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vidnyanszky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Vidnyanszky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Vidnyanszky 25 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Vidnyanszky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matyas Vidnyanszky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda U19 futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda U19 takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matyas Vidnyanszky'nin DAC Dunajska Streda U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matyas Vidnyanszky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Vidnyanszky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Vidnyanszky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Vidnyanszky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

20 Şubat 2023 yılında Dunajska U19

Matyas Vidnyanszky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Vidnyanszky şuan DAC Dunajska Streda U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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