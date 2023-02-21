Matyas Vojta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vojta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vojta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matyas Vojta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matyas Vojta 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Vojta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matyas Vojta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matyas Vojta'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matyas Vojta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matyas Vojta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matyas Vojta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matyas Vojta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vysehrad

5 Ağustos 2022 yılında Ml. Boleslav B

1 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

Matyas Vojta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matyas Vojta şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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