Matyas Vystrcil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matyas Vystrcil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matyas Vystrcil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matyas Vystrcil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matyas Vystrcil 14 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matyáš Vystrčil şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matyas Vystrcil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matyas Vystrcil'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matyas Vystrcil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matyas Vystrcil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin U19
Matyas Vystrcil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matyas Vystrcil şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Bánov (2014 - 2016)
1.FC Slovácko (2016 - 2018)
FC FASTAV Zlín (2018 - )
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.