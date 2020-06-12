MAÜ’den sağlık eğitimi alanında büyük adım

Mardin Artuklu Üniversitesi, bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yeni bölüm ve programlarının açılması için hummalı bir çalışma başlattı.

Mardin Artuklu Üniversitesi yeni yönetim anlayışı çerçevesinde kentin ihtiyaçlarını esas alan yenilikçi projelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının ne denli hayati öneme sahip olduğu bilincinin bir kez daha idrak edilmesinin ardından Mardin Artuklu Üniversitesi, bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yeni bölüm ve programlarının açılması için hummalı bir çalışma başlattı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde bireye, aileye ve topluma koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren, aynı zamanda eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen nitelikli personellerin sağlık sektörüne kazandırılmasının amaçlandığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte sağlık çalışanlarının ne denli hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırladık. Sağlık alanlarında, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilimle topluma hizmeti buluşturan, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ülke gereksinimlerine yönelik olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinde etkin ve mesleğinde başarılı insanlar yetiştiriyor olmanın sonuçlarına hep birlikte şahit olduk. Yeni açılan bölümlerimizde, özellikle Mardin ve civar illerde yaşayan öğrencilerin başka şehirlere gitmeden üniversitemize yeni kazandırdığımız bölümlerde eğitimlerini alabilme şansına sahip olmaları da memnuniyet vericidir." dedi.

MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde odyoloji, sağlık yönetimi ve sosyal hizmetler bölümlerinin açılarak toplam bölüm sayısının 8'e yükseldiği bilgisini veren Prof. Özcoşar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde tıbbi hizmetler ve teknikleri bölümünde anestezi programının, evde bakım Hizmetleri bölümünde ise evde hasta bakım hizmetleri programının açıldığını vurgulayarak ilerleyen süreçlerde daha fazla sağlık bölümlerin üniversiteye kazandırılacağını ifade etti.

Prof. Dr. Özcoşar, bölüm ve programların açılmasına katkı sunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Eren Dağlı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız'a teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: İHA