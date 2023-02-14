Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maudo Jarjue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maudo Jarjue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maudo Jarjue 30 Eylül 1997 tarihinde Serrekunda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Gambiya,Gine-Bissau uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maudo Lamine Jarjué şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maudo Jarjue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Maudo Jarjue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slovan Bratislava futbol takımında oynamaktadır. Slovan Bratislava takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maudo Jarjue'nin Slovan Bratislava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maudo Jarjue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chuka_boy/

http://www.facebook.com/momodoulamin.jarju.39?fref=ts

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Maudo Jarjue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maudo Jarjue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maudo Jarjue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maudo Jarjue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2016 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2016 yılında Gil Vicente

10 Temmuz 2017 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2019 yılında Austria Wien

19 Şubat 2021 yılında Elfsborg

31 Aralık 2021 yılında Austria Wien

8 Ocak 2022 yılında Elfsborg

1 Şubat 2023 yılında Slo. Bratislava

30 Haziran 2023 yılında Elfsborg

Maudo Jarjue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maudo Jarjue şuan Slovan Bratislava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Maudo Jarjue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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