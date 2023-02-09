Mauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauri 6 Mart 1993 tarihinde Catu şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauri Franco Barbosa da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Mauri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mauri'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2014 yılında Icasa

31 Aralık 2014 yılında EC Vitória

16 Ağu 2015 yılında R. B. Linense

30 Haziran 2016 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2016 yılında R. B. Linense

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2018 yılında R. B. Linense

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Jacuipense-BA

1 Nisan 2019 yılında Serra-ES

17 Aralık 2019 yılında Jacuipense-BA

18 Mart 2021 yılında Ferroviário-CE

3 Haziran 2022 yılında Juazeirense-BA

25 Ağu 2022 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

2 Şubat 2023 yılında Campinense-PB

Mauri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauri şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.