Maurice Dehler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Dehler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurice Dehler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maurice Dehler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maurice Dehler 26 Eylül 2003 tarihinde Dillingen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maurice Dehler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Maurice Dehler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maurice Dehler'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maurice Dehler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maurice Dehler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Maurice Dehler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maurice Dehler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II

Maurice Dehler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maurice Dehler şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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