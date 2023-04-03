Maurice Dehler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Dehler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maurice Dehler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maurice Dehler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.