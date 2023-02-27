Maurice Deville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Deville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurice Deville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maurice Deville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maurice Deville 31 Temmuz 1992 tarihinde Sulingen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Lüksemburg,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maurice John Deville şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maurice Deville Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Maurice Deville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maurice Deville'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Maurice Deville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maurice Deville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maurice Deville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maurice Deville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2011 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2013 yılında Saarbrücken

25 Şubat 2014 yılında Saarbrücken II

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern II

22 Şubat 2016 yılında 1.FC K'lautern

7 Ağustos 2016 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2017 yılında 1.FC K'lautern

3 Temmuz 2017 yılında Waldh. Mannheim

20 Temmuz 2020 yılında Saarbrücken

31 Ocak 2022 yılında Sandhausen

24 Ağustos 2022 yılında Hesperange

Maurice Deville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maurice Deville şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maurice Deville Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Swift Hesperingen (-2007), SC Uckerath (2007-2008), Alemannia Aachen (2008-2011)

Lüksemburg takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 3 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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