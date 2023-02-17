Maurice Malone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Malone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maurice Malone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maurice Malone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maurice Malone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Malone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurice Malone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maurice Malone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maurice Malone 17 Ağu 2000 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Maurice Maximilian Malone şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maurice Malone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Maurice Malone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Maurice Malone'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maurice Malone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mauricemalone/

Maurice Maloneboyu ve yaşı kaç

Maurice Malone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maurice Malone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Maurice Malone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maurice Malone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Augsburg

15 Ağu 2020 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2021 yılında Augsburg

30 Ağu 2021 yılında Heidenheim

30 Haziran 2022 yılında Augsburg

31 Ağu 2022 yılında Wolfsberger AC

30 Haziran 2023 yılında Augsburg

Maurice Malone kimdir

Maurice Malone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maurice Malone şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Augsburg (2008-2019)

Maurice Malone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maurice Malone nereli

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