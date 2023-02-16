Maurice Neubauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurice Neubauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurice Neubauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maurice Neubauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maurice Neubauer 29 Nisan 1996 tarihinde Recklinghausen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maurice Neubauer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Maurice Neubauer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Maurice Neubauer'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maurice Neubauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maurice Neubauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maurice Neubauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maurice Neubauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2016 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2018 yılında FC 08 Homburg

20 Ağu 2020 yılında SV Elversberg

Maurice Neubauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maurice Neubauer şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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