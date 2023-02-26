Mauricio Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Alonso 12 Şubat 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Sebastián Alonso Pereda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Alonso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Alonso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Alonso'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauricio Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CA Cerro

16 Ağustos 2014 yılında Sud America

30 Haziran 2015 yılında CA Cerro

1 Ocak 2016 yılında Villa Dálmine

7 Ağustos 2017 yılında Lorca Deportiva

8 Ocak 2018 yılında CD Morón

8 Ekim 2020 yılında Central

21 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

Mauricio Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Alonso şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mauricio Alonso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Cerro

Uruguay U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.