Mauricio Amaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Amaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Amaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mauricio Amaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mauricio Amaro 19 Temmuz 2005 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Federico Amaro Viega şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mauricio Amaro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Amaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mauricio Amaro'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mauricio Amaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mauricio Amaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mauricio Amaro şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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