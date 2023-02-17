Mauricio Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Aquino 27 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Hernán Aquino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Aquino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Aquino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Aquino'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal FC II

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2019 yılında Colegiales

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Mauricio Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Aquino şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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