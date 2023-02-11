Mauricio Asenjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Asenjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Asenjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Asenjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Asenjo 23 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauricio Gabriel Asenjo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Asenjo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mauricio Asenjo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Asenjo'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Asenjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Asenjo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio Asenjo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Asenjo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Banfield

1 Ocak 2016 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2016 yılında Banfield

1 Ocak 2018 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2018 yılında Banfield

16 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2019 yılında Banfield

14 Ağu 2019 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2020 yılında Banfield

13 Mart 2021 yılında La Serena

28 Temmuz 2021 yılında Ind. Rivadavia

6 Şubat 2022 yılında Seoul E-Land

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Mauricio Asenjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Asenjo şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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