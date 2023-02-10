Mauricio Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Cuero 28 Ocak 1993 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauricio Andrés Cuero Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Cuero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini After90Group yapmaktadır. Mauricio Cuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Cuero'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Cuero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maurocuero

http://www.instagram.com/maurocuero7/

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http://www.facebook.com/maurocuero7/

Mauricio Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauricio Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Cuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CD La Equidad

30 Ocak 2014 yılında FC Vaslui

30 Haziran 2014 yılında CD La Equidad

15 Temmuz 2014 yılında Olimpo

8 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

9 Ocak 2015 yılında Banfield

31 Aralık 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2016 yılında Levante

22 Temmuz 2016 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2017 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

31 Aralık 2018 yılında Santos Laguna

4 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

30 Haziran 2020 yılında Santos Laguna

21 Ağu 2020 yılında Banfield

1 Ocak 2023 yılında Independiente

Mauricio Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Cuero şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mauricio Cuero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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