Mauricio Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio Duarte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Duarte

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Duarte 24 Haziran 1992 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Édison Mauricio Duarte Barajas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Duarte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Mauricio Duarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Duarte'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maoduarte27/

Mauricio Duarteboyu ve yaşı kaç

Mauricio Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauricio Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2017 yılında Cúcuta Dep.

25 Ocak 2020 yılında Defensa

12 Ağu 2021 yılında Deportivo Pasto

25 Şubat 2022 yılında Rionegro Águila

12 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Mauricio Duarte kimdir

Mauricio Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Duarte şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mauricio Duarte nereli

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