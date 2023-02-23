Mauricio Garcez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Garcez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Garcez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Garcez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Garcez 16 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício Garcez de Jesus şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Garcez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Mauricio Garcez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Garcez'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Garcez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Garcez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauricio Garcez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Garcez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Kasım 2019 yılında Sociedade Esportiva Juventude (MA)

22 Ocak 2020 yılında Chapadinha Futebol Clube (MA)

23 Ocak 2020 yılında Doce Mel

18 Ağustos 2020 yılında Chapadinha Futebol Clube (MA)

28 Ağustos 2020 yılında Brusque-SC

13 Ocak 2022 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2023 yılında Brusque-SC

Mauricio Garcez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Garcez şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.