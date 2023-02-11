Mauricio Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Guzman 16 Eylül 1999 tarihinde Brandsen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Guzman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Mauricio Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Guzman'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes U20

21 Haziran 2019 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2020 yılında Estudiantes

13 Ocak 2022 yılında Almagro

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Mauricio Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Guzman şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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