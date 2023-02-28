Mauricio İsla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio İsla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio İsla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio İsla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio İsla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio İsla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio İsla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio İsla 12 Haziran 1988 tarihinde Buin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Aníbal Isla Isla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio İsla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Mauricio İsla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 23 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio İsla'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauricio İsla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mauri_Isla

http://www.instagram.com/islaislamauricio4/

Mauricio İsla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio İsla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauricio İsla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio İsla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2007 yılında Udinese U19

1 Ocak 2008 yılında Udinese

2 Temmuz 2012 yılında Juventus

6 Ağustos 2014 yılında QPR

30 Haziran 2015 yılında Juventus

31 Ağustos 2015 yılında Marsilya

30 Haziran 2016 yılında Juventus

10 Ağustos 2016 yılında Cagliari

21 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe

19 Ağustos 2020 yılında Flamengo

23 Haziran 2022 yılında U. Católica

Mauricio İsla kimdir

Mauricio İsla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio İsla şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mauricio İsla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 132 maçta 5 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauricio İsla nereli

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