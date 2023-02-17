Mauricio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Junior 27 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício Batista da Silva Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Junior Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Junior, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Junior'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Juniorboyu ve yaşı kaç

Mauricio Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mauricio Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2022 yılında Vera Cruz-PE

19 Eylül 2022 yılında Atl. Pernamb.

24 Ocak 2023 yılında Portimonense

Mauricio Junior kimdir

Mauricio Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Junior şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauricio Junior nereli

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