Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio 20 Eylül 1988 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maurício dos Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Mauricio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mausantos33/

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Mauricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Palmeiras

1 Eylül 2007 yılında CRB

31 Aralık 2007 yılında Palmeiras

1 Ocak 2010 yılında Grêmio

31 Mart 2010 yılında Palmeiras

1 Nisan 2010 yılında Portuguesa

30 Nisan 2011 yılında Palmeiras

1 Mayıs 2011 yılında EC Vitória

31 Aralık 2011 yılında Palmeiras

1 Mart 2012 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2013 yılında Sport Recife

5 Temmuz 2013 yılında Sporting CP

21 Ocak 2015 yılında Lazio

30 Haziran 2015 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2015 yılında Lazio

29 Ağu 2016 yılında Spartak Moskova

30 Haziran 2017 yılında Lazio

28 Şubat 2018 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2018 yılında Lazio

22 Ekim 2018 yılında Johor DT

9 Ağu 2022 yılında Náutico

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Mauricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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