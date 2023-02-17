Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio 10 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício da Silva Fontinele de Castro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Mauricio'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

21 Ekim 2022 yılında Fluminense-PI

Mauricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.