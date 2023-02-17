Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio 21 Ekim 1988 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício José da Silveira Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Mauricio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Fluminense U17

1 Ocak 2007 yılında Fluminense

1 Şubat 2010 yılında Terek Grozny

17 Ocak 2016 yılında Zenit

31 Ağu 2017 yılında PAOK

11 Ekim 2020 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında Rodina Moscow

25 Ocak 2023 yılında Portimonense

Mauricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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