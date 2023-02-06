Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio 22 Haziran 2001 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya,Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maurício Magalhães Prado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Mauricio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mauricio'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 30 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauriciomp7/

Mauricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cruzeiro U20

30 Kasım 2019 yılında Desp. Brasil

6 Aralık 2019 yılında Cruzeiro

5 Kasım 2020 yılında Internacional

Mauricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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