Mauricio Kozlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Kozlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Kozlinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio Kozlinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio Kozlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Kozlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Kozlinski

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Kozlinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Kozlinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Kozlinski 18 Haziran 1991 tarihinde Antonio Olinto şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Kozlinski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ax Sports yapmaktadır. Mauricio Kozlinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Kozlinski'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Kozlinskiboyu ve yaşı kaç

Mauricio Kozlinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Kozlinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauricio Kozlinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Kozlinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2011 yılında Santa Cruz-RS

19 Aralık 2012 yılında GE Juventus-SC

31 Aralık 2014 yılında Metropolitano

30 Haziran 2015 yılında Operário-PR

1 Ocak 2016 yılında Avaí FC

1 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

19 Ocak 2022 yılında Guarani

Mauricio Kozlinski kimdir

Mauricio Kozlinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Kozlinski şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauricio Kozlinski nereli

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