Mauricio Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mauricio Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mauricio Lima 11 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Maurício Júnior Lima Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mauricio Lima Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Lima'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mauricio Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mauricio Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ocak 2022 yılında Villa Nova AC
29 Ağustos 2022 yılında Coimbra-MG
1 Eylül 2022 yılında Leixões A23
Mauricio Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mauricio Lima şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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