Mauricio Malpartida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Malpartida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Malpartida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Malpartida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Malpartida 1 Ekim 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Alberto Malpartida Añanca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Malpartida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Mauricio Malpartida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Malpartida'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Malpartida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/maurimalpa99/

Mauricio Malpartida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Malpartida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauricio Malpartida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Malpartida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında U. Comercio U20

1 Temmuz 2019 yılında Sport Huanta

1 Mart 2021 yılında Santa Rosa

1 Nisan 2022 yılında Dep. Garcilaso

Mauricio Malpartida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Malpartida şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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