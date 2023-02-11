Mauricio Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio Mansilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio Mansilla

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Mansilla 24 Ekim 1988 tarihinde San Vicente şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauricio Óscar Mansilla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Mansilla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 21 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Mauricio Mansilla'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Mansillaboyu ve yaşı kaç

Mauricio Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauricio Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Mansilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CA Colón II

1 Ocak 2010 yılında CA Colón

1 Temmuz 2010 yılında Patronato

8 Ağu 2011 yılında Libertad

21 Temmuz 2012 yılında Deportivo Madry

Mauricio Mansilla kimdir

Mauricio Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Mansilla şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauricio Mansilla nereli

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