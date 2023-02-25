Mauricio Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Martinez 20 Şubat 1993 tarihinde Santo Tomé şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Martinez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Mauricio Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Martinez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maurimartinez_10/

Mauricio Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión

5 Temmuz 2016 yılında Rosario Central

12 Temmuz 2018 yılında Racing Club

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Mauricio Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Martinez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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