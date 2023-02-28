Mauricio Matzuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Matzuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Matzuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Matzuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Matzuda 5 Ocak 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Daiki Matzuda Guzukuda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Matzuda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Mauricio Matzuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Matzuda'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Matzuda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauricio_matzuda/

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Mauricio Matzuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Matzuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauricio Matzuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Matzuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Alianza Lima II

5 Mayıs 2019 yılında Alianza Lima

15 Ocak 2020 yılında Dep. Binacional

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima

9 Temmuz 2022 yılında U. San Martín

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Mauricio Matzuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Matzuda şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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