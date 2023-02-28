Mauricio Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Morales 7 Ocak 2000 tarihinde Pichidangui şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Gerardo Morales Olivares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Morales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Mauricio Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mauricio Morales'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. de Chile

Mauricio Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Morales şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Mauricio Morales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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