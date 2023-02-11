Mauricio Nievas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Nievas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Nievas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Nievas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Nievas 14 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Nievas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFUTBOLSPORTS yapmaktadır. Mauricio Nievas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına - tarihinde katılmıştır. Mauricio Nievas'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Nievas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Nievas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Nievas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Nievas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Nievas şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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