Mauricio Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauricio Pereyra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mauricio Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauricio Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Pereyra 15 Mart 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Ernesto Pereyra Antonini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Pereyra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mauricio Pereyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City SC futbol takımında oynamaktadır. Orlando City SC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mauricio Pereyra'nin Orlando City SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Pereyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauripa14/

Mauricio Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauricio Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Nacional

3 Ağustos 2011 yılında Lanús

23 Şubat 2013 yılında Krasnodar

30 Temmuz 2019 yılında Orlando

Mauricio Pereyra kimdir

Mauricio Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Pereyra şuan Orlando City SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional

Mauricio Pereyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauricio Pereyra nereli

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