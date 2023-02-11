Mauricio Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Rosales 10 Mart 1992 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Mauricio Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Rosales Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Mauricio Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauricio Rosales'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

10 Ağu 2016 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes

1 Ağu 2017 yılında Olimpo

16 Mayıs 2018 yılında Estudiantes

4 Ağu 2020 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında CA Temperley

1 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Mauricio Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Rosales şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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