Mauricio Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Soto 22 Şubat 1986 tarihinde Berazategui şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauricio Leonicio Soto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Soto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Mauricio Soto'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauricio Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD Riestra

1 Temmuz 2009 yılında Liniers

1 Ocak 2010 yılında AD Berazategui

1 Temmuz 2010 yılında CSD San Martín (Burzaco)

1 Temmuz 2013 yılında Sacachispas

1 Ocak 2014 yılında CDyS Juventud Unida (San Miguel)

1 Temmuz 2014 yılında CD Riestra

Mauricio Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Soto şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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