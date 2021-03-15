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Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mauritius'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mauritius hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius ya da resmî adıyla Mauritius Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, Madagaskar'ın doğusunda Hint Okyanusu'nun güneybatı kısmında yer almaktadır.

Mauritius'un Başkenti?

“Port Louis” şehri Mauritius'un başkentidir.

Mauritius'un Para Birimi Nedir?

“Mauritius Rupisi” Mauritius'un para birimidir.

Mauritius'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mauritius'un telefon alan kodu : + 230

Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Mauritius

Mauritius'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Port Louis

Mauritius'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Mauritius

Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Port Louis

Mauritius'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Port Louis

Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Maurice

Mauritius'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?

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