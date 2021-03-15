Mauritius'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mauritius'un Bayrağı Nasıldır?
Mauritius'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mauritius'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mauritius hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Mauritius ya da resmî adıyla Mauritius Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, Madagaskar'ın doğusunda Hint Okyanusu'nun güneybatı kısmında yer almaktadır.
Mauritius'un Başkenti?
“Port Louis” şehri Mauritius'un başkentidir.
Mauritius'un Para Birimi Nedir?
“Mauritius Rupisi” Mauritius'un para birimidir.
Mauritius'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Mauritius'un telefon alan kodu : + 230
Mauritius'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Mauritius
Mauritius'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Port Louis
Mauritius'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Mauritius
Mauritius'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Port Louis
Mauritius'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Port Louis
Mauritius'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Maurice
Mauritius'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca