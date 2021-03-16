Mauritius'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mauritius'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mauritius ya da resmî adıyla Mauritius Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, Madagaskar'ın doğusunda Hint Okyanusu'nun güneybatı kısmında yer almaktadır.

Mauritius'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Mauritius 1257900 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 156. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00016 olduğu görülmektedir.

Mauritius'un Müslüman Nüfus sayısı 214000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 16,6 olarak rakamlara yansımıştır.

Mauritius'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Mauritius'un yüz ölçümü 2010 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mauritius'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10 km² Karasal Alan : 2030 km²

Mauritius'un Haritadaki Yeri / Konumu