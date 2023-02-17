Maurits Kjaergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurits Kjaergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maurits Kjaergaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maurits Kjaergaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maurits Kjaergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maurits Kjaergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maurits Kjaergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maurits Kjaergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maurits Kjaergaard 26 Haziran 2003 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Maurits Kjærgaard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maurits Kjaergaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEP Consulting yapmaktadır. Maurits Kjaergaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maurits Kjaergaard'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Maurits Kjaergaard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauritskjaergaard/

Maurits Kjaergaardboyu ve yaşı kaç

Maurits Kjaergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maurits Kjaergaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maurits Kjaergaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maurits Kjaergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

6 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

Maurits Kjaergaard kimdir

Maurits Kjaergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maurits Kjaergaard şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Maurits Kjaergaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maurits Kjaergaard nereli

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