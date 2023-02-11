Mauro Bellone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Bellone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Bellone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Bellone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Bellone 3 Temmuz 1990 tarihinde San Cristóbal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Benildo Bellone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Bellone Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Mauro Bellone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Bellone'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Bellone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Bellone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Bellone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Bellone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Colón

1 Temmuz 2011 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2012 yılında Instituto AC

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Madry

1 Temmuz 2015 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

1 Ağu 2019 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2020 yılında EN Paralimniou

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

9 Haziran 2022 yılında CA Güemes

Mauro Bellone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Bellone şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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