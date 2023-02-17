Mauro Bender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Bender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Bender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Bender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Bender 26 Mayıs 1997 tarihinde Hergiswil şehrinde doğmuştur. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Bender Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Bender, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Bender'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Bender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Bender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Bender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Bender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2008 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2017 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Mauro Bender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Bender şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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